На Кутузова в Смоленске появился светофор

23 Нояб. 11:12 2018-11-23T11:12:40+03:00

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Новым светофором оборудовали зебру на улице Кутузова возле дома №5 в Смоленске, сообщают автомобилисты-пользователи смоленского автофорума.

Теперь переходить дорогу от женской консультации к продуктовому магазину станет безопаснее.

Также еще один регулировщик появился на лице Попова возле центра Sapa. После благоустройства территории пешеходный переход возле магазина «Пятерочка», скорее всего, уберут, так как из-за него раньше собиралась пробка.