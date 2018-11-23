Смоляне жалуются на обилие ларьков

23 Нояб. 12:01 2018-11-23T12:01:36+03:00

Жители Королевки обратили внимание на большое количество торговых точек, которые не всегда используют по назначению

Изменить размер текста: A A

Жители Королевки недовольны большим количеством торговых павильонов, расположенных в микрорайоне. Соответствующая запись появилась на днях в группе «Черный список» социальной сети ВКонтакте.

- Куда смотрит администрация города!? На Королевке остановка на проходе, где должно быть место свободное, стоит неизвестный ларек, - написала местная жительница.

Некоторые местные жители поддержали женщину.

- Раньше, когда шли на остановку со стороны 21 дома, хоть было видно маршрутку. Бежать или не торопиться. А с появлением этих ларьков приходится на всякий случай всегда бежать, - написал еще один местный житель.