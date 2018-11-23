На Смоленщине пройдет День памяти погибших защитников Отечества

23 Нояб. 13:12 2018-11-23T13:12:15+03:00

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День памяти погибших защитников Отечества пройдет в поселке Озерный Духовщинского района Смоленщины 24 ноября, сообщает smolensk.er.ru.

Памятные мероприятия начнутся в 13.00. Делегация посетит воинское захоронение на Кургане Славы, где находится могила солдата Георгия Жолобова, похороненного в Озерном в мае 2018 года. Затем у храма Рождества Пресвятой Богородицы пройдет церемония прощания с погибшими воинами А.М. Липиным и В. В. Большаковым, после чего их останки передадут для погребения на родине в Ивановской области.

Завершится встреча в 16.00 в Центре культурного развития «Энергетик». Там проведут Вечер Памяти. В рамках встречи запланирована передача родственникам медальонов и наград героев.

Памятное мероприятие «Дорога домой» пройдет в рамках регионального проекта «Единой России» «Связь поколений».

ФОТО smolensk.er.ru