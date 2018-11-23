2018-11-23T13:34:49+03:00
Общество

Смолянам рассказали о правилах уплаты имущественных налогов

Жителям региона напомнили, кто должен их платить, в какие сроки и какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Более 370 жителей областного центра приняли участие во Всероссийской акции Дни открытых дверей по вопросам уплаты имущественных налогов, сообщили «КП-Смоленск» в УФНС России по Смоленской области.

На встрече, которая состоялась в Инспекции ФНС по городу Смоленску, все желающие смогли узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты службы подробно рассказывали о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответили на вопросы по теме налогообложения.

В УФНС России по Смоленской области обращают внимание, что подобные акции проводятся регулярно, так как подобные мероприятия мотивируют налогоплательщиков на добросовестное исполнение своих обязанностей. Кроме того, проводимая в рамках встречи презентация возможностей онлайн-сервисов ФНС России, помогает платить налоги с минимальными временными потерями, в срок и в полном объеме.

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