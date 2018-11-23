Смолянин наказал трех автомобилистов, прикинувшихся «инвалидами»

23 Нояб. 15:51 2018-11-23T15:57:55+03:00

Житель областного центра сфотографировал и отправил в полицию фотографии трех машин, припаркованных на местах для людей с ограниченными возможностями

Изменить размер текста: A A

Смолянин проучил трех автомобилистов, сфотографировав их машины, припаркованные на местах для людей с ограниченными возможностями у торгового центра и отправил снимки в ГИБДД, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские проверили сообщение. По результатам проверки на трех водителей составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

За нарушение правил остановки (стоянки) автомобилистам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.