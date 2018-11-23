Смолянин наказал трех автомобилистов, прикинувшихся «инвалидами»
Житель областного центра сфотографировал и отправил в полицию фотографии трех машин, припаркованных на местах для людей с ограниченными возможностями
ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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Смолянин проучил трех автомобилистов, сфотографировав их машины, припаркованные на местах для людей с ограниченными возможностями у торгового центра и отправил снимки в ГИБДД, сообщает УМВД России по Смоленской области.
Полицейские проверили сообщение. По результатам проверки на трех водителей составлены определения о возбуждении дела об административном правонарушении.
За нарушение правил остановки (стоянки) автомобилистам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.