В Смоленске почти два десятка улиц останутся без горячей воды
В Смоленске жители почти двух десятков улиц останутся с 26 по 30 ноября без горячей воды, сообщают смоленские чиновники. Отключение связано с промывкой оборудования двух котельных и семи тепловых пунктов. В зону отключения попадают не только жилые дома, но и четыре образовательных учреждения – школы №23, 26, 17, 7 и два дошкольных – детский сад «Аннушка» и №59 филиала ОАО «РЖД».
Адреса домов, которые останутся без горячей воды:
- №22, 24 по улице Нормандия-Неман;
- №19, 21 по улице Багратина;
- №1, 3, 5, 5А (школа №17), 7, 9 по улице Академика Петрова;
- №13, 13А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Кловская;
- №1 по улице Черняховского;
- №11/3, 13, 13А, 15, 15А (детский сад «Аннушка»), 17, 17А, 19, 19А, 23 по улице Кирова;
- №49А (школа № 26) по улице Николаева;
- №10 на бульваре Гагарина;
- №10Г по улице Марии Октябрьской;
- №1, 3, 5А, 10 (школа №23), 13Б, 15, 15А (детский сад №59 филиала ОАО «РЖД»);
- №16 по улице Центральная;
- №8 по проезду Дзержинского;
- №11 по улице Седова;
- №1, 1А по улице Пригородная;
- №30, 32 по улице Кирова,
- №8 по Ново-Киевскому переулку;
- №64, 66 по улице Фрунзе;
- №7, 9 по улице Чкалова;
- №11 по улице Кутузова;
- №9 (школа №7) по улице 12 лет Октября.