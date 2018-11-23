В Смоленске почти два десятка улиц останутся без горячей воды

23 Нояб. 16:35 2018-11-23T16:35:16+03:00

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В Смоленске жители почти двух десятков улиц останутся с 26 по 30 ноября без горячей воды, сообщают смоленские чиновники. Отключение связано с промывкой оборудования двух котельных и семи тепловых пунктов. В зону отключения попадают не только жилые дома, но и четыре образовательных учреждения – школы №23, 26, 17, 7 и два дошкольных – детский сад «Аннушка» и №59 филиала ОАО «РЖД».

Адреса домов, которые останутся без горячей воды:

- №22, 24 по улице Нормандия-Неман;

- №19, 21 по улице Багратина;

- №1, 3, 5, 5А (школа №17), 7, 9 по улице Академика Петрова;

- №13, 13А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Кловская;

- №1 по улице Черняховского;

- №11/3, 13, 13А, 15, 15А (детский сад «Аннушка»), 17, 17А, 19, 19А, 23 по улице Кирова;

- №49А (школа № 26) по улице Николаева;

- №10 на бульваре Гагарина;

- №10Г по улице Марии Октябрьской;

- №1, 3, 5А, 10 (школа №23), 13Б, 15, 15А (детский сад №59 филиала ОАО «РЖД»);

- №16 по улице Центральная;

- №8 по проезду Дзержинского;

- №11 по улице Седова;

- №1, 1А по улице Пригородная;

- №30, 32 по улице Кирова,

- №8 по Ново-Киевскому переулку;

- №64, 66 по улице Фрунзе;

- №7, 9 по улице Чкалова;

- №11 по улице Кутузова;

- №9 (школа №7) по улице 12 лет Октября.