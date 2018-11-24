В Смоленске прокуратура зафиксировала отсутствие света на 15 улицах

24 Нояб. 10:01 2018-11-24T10:01:02+03:00

В Смоленске прокуратура зафиксировала отсутствие освещения на 15 улица. ФОТО: pixabay.com

После ряда публикаций в СМИ надзорный орган проверил работу фонарей и вынес на имя главы областного центра представление

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На 15 улицах и проспектах Промышленного района Смоленска не горят фонари. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры после проверки публикаций в СМИ.

Рейд проходил в Промышленном районе областного центра и в нем также приняли участие сотрудники полиции.

В прокуратуре области отмечают, что ревизоры обнаружили «единичные факты отсутствия уличного освещения в темное время суток».

Тем не менее, выявленные нарушения запротоколированы и на имя главы города направлено представление. В настоящее время документ находится на стадии рассмотрения.