24 Нояб. 11:25 2018-11-24T11:25:01+03:00

Работник ресторана в Смоленске наворовал продуктов на 35 тысяч рублей. ФОТО: pixabay.com

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Работник одного из ресторанов задержан за воровство продуктов из заведения, в котором он работал, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.

Подрабатывал мужчина прямо в рабочее время: выносил продукты со склада и грузил в машину. Коробки с едой продал третьим лицам.

В настоящее время в отношении мужчины 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.