На Шевченко в Смоленске насмерть сбили пешехода

25 Нояб. 09:29 2018-11-25T09:29:06+03:00

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Смертельное ДТП произошло на улице Шевченко перед поворотом на улицу Крупская вечером 24 ноября, сообщает drive2_smolensk.

- На Шевченко перед поворотом на Крупскую сбили насмерть бабушку, - написал вечером в субботу, 24 ноября, один из подписчиков группы.

Авария вызвала бурю эмоций у смоленских автомобилистов. Одни призывают друг друга соблюдать ПДД и ездить по городу с разрешенной скоростью, другие обращают внимание пешеходов, чтобы те переходили дорогу исключительно по «зебре».

- Пешеходы задумайтесь о своей жизни, темно, а, если вы в темной одежде ещё, да ещё и нарушаете, вас не видно. Пешехода в темной одежде, да ещё в темноте, видно на расстояние не более 1,5 метров, надевайте отражатели и переходите дорогу по «зебре», машину сразу не остановишь на любой скорости, - написал другой автомобилист.