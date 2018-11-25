Смолянка попала в больницу после пожара в квартире на Соколовского
Пожилая смолянка сильно пострадала во время пожара в своей квартире на улице Маршала Соколовского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание в одной из комнат, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дым быстро распространился по подъезду пятиэтажного дома. Приехавшие на место огнеборцы, быстро эвакуировали хозяйку квартиры 1939 года рождения и приступили к тушению пламени.
В результате ЧП огонь повредил постельные принадлежности и частично кровать, другие комнаты квартиры закопчены продуктами горения.
Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у пострадавшей отравления продуктами горения и отправили в больницу.