25 Нояб. 10:09 2018-11-25T10:09:38+03:00

Смолянка попала в больницу после пожара в квартире на Соколовского. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области

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Пожилая смолянка сильно пострадала во время пожара в своей квартире на улице Маршала Соколовского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Возгорание в одной из комнат, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дым быстро распространился по подъезду пятиэтажного дома. Приехавшие на место огнеборцы, быстро эвакуировали хозяйку квартиры 1939 года рождения и приступили к тушению пламени.

В результате ЧП огонь повредил постельные принадлежности и частично кровать, другие комнаты квартиры закопчены продуктами горения.

Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у пострадавшей отравления продуктами горения и отправили в больницу.