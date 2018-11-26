Смолянка осталась без денег при заказе БАДов

26 Нояб. 06:32 2018-11-26T06:32:09+03:00

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Жительница Вязьмы Смоленской области осталась без сбережений, заказав пищевые добавки для укрепления здоровья, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

После того как заказ был оформлен, женщине позвонил неизвестный и представился торговым представителем. Мужчина сообщил, что купленные препараты являются некачественными и покупательнице полагается крупная денежная компенсация за продукцию. Неизвестный убедил женщину перевести пять тысяч рублей для оплаты услуг адвоката, который, якобы уже работает по возбужденного уголовному делу. Смолянка доверилась и осталась без средств. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».