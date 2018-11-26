2018-11-26T06:32:09+03:00
Происшествия

Смолянка осталась без денег при заказе БАДов

Мошенники похитили у жительницы Вязьмы все ее сбережения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Вязьмы Смоленской области осталась без сбережений, заказав пищевые добавки для укрепления здоровья, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

После того как заказ был оформлен, женщине позвонил неизвестный и представился торговым представителем. Мужчина сообщил, что купленные препараты являются некачественными и покупательнице полагается крупная денежная компенсация за продукцию. Неизвестный убедил женщину перевести пять тысяч рублей для оплаты услуг адвоката, который, якобы уже работает по возбужденного уголовному делу. Смолянка доверилась и осталась без средств. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе