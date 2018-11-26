2018-11-26T08:30:38+03:00
Происшествия

В Смоленской области крысы угрожают детскому саду и школе

Жители Вязьмы обсуждают скопление грызунов на улице Заслонова недалеко от образовательных учреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области крысы угрожают детскому саду и школе. ФОТО: скриншот видео Вязьма Ньюс.В Смоленской области крысы угрожают детскому саду и школе. ФОТО: скриншот видео Вязьма Ньюс.
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Жители Вязьмы обсуждают огромное скопление крыс, которые завелись на одной из мусорных площадок на улице Заслонова недалеко от школы и детского сада, сообщает Вязьма Ньюс.

- Детский сад и школа на Заслонова под угрозой нашествия крыс, - отмечает издание и в доказательство своих слов прилагает видео, снятое Кириллом Гудковым.

На записи видно, как грызуны вместе с птицами копошатся в горах мусора.

Нашествие крыс в Вязьме.! другой источник

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