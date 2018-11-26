26 Нояб. 09:01 2018-11-26T09:01:21+03:00

Джип попал в ДТП на Московском шоссе в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk

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Внедорожник попал в ДТП на Московском шоссе в Смоленске, получив значительные повреждения, сообщает drive2_smolensk.

Авария произошла вечером в воскресенье, 25 ноября.

В комментариях автомобилисты отмечают, что на дорогах областного центра скользко и предостерегают других автомобилистов от опасных маневров.

Ранее в областном центре на улице Шевченко сбили пешехода. ДТП произошло вечером 24 ноября перед поворотом на улицу Крупская.

И ищут свидетелей ДТП на Дзержинского, в котором пешеход получил тяжелые травмы.