Джип попал в ДТП на Московском шоссе в Смоленске
Внедорожник получил значительные повреждения
Джип попал в ДТП на Московском шоссе в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk
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Внедорожник попал в ДТП на Московском шоссе в Смоленске, получив значительные повреждения, сообщает drive2_smolensk.
Авария произошла вечером в воскресенье, 25 ноября.
В комментариях автомобилисты отмечают, что на дорогах областного центра скользко и предостерегают других автомобилистов от опасных маневров.
Ранее в областном центре на улице Шевченко сбили пешехода. ДТП произошло вечером 24 ноября перед поворотом на улицу Крупская.
И ищут свидетелей ДТП на Дзержинского, в котором пешеход получил тяжелые травмы.