Смоленск «растет» в рейтинге привлекательных городов

26 Нояб. 09:48 2018-11-26T09:48:27+03:00

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Смолян приглашают принять участие в проекте «Город России – национальный выбор», который поможет определить регион с неповторимым историческим и культурным наследием. В настоящее время на сайте организаторов проходит голосование. По данным на утро понедельника, 26 ноября, первую тройку лидеров разделили Владикавказ, Владивосток и Чебоксары. Смоленск занимает 23 строчку рейтинга. За регион проголосовало 16943 человек.

Принять участие в конкурсе и отдать свой голос можно на сайте организаторов.