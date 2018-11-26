2018-11-26T09:48:27+03:00
Общество

Смоленск «растет» в рейтинге привлекательных городов

Жители России выбирают регион, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск «растет» в рейтинге привлекательных городов. ФОТО: ru.wikipedia.orgСмоленск «растет» в рейтинге привлекательных городов. ФОТО: ru.wikipedia.org
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Смолян приглашают принять участие в проекте «Город России – национальный выбор», который поможет определить регион с неповторимым историческим и культурным наследием. В настоящее время на сайте организаторов проходит голосование. По данным на утро понедельника, 26 ноября, первую тройку лидеров разделили Владикавказ, Владивосток и Чебоксары. Смоленск занимает 23 строчку рейтинга. За регион проголосовало 16943 человек.

Принять участие в конкурсе и отдать свой голос можно на сайте организаторов.

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