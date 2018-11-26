2018-11-26T10:10:20+03:00
Происшествия

Маршрутка едва не сбила пешеходов в Смоленске

Трагедией мог закончиться переход дороги по «зебре» для людей на улице Рыленкова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Маршрутка едва не сбила пешеходов в Смоленске. ФОТО: скриншот видео Максима КосмачеваМаршрутка едва не сбила пешеходов в Смоленске. ФОТО: скриншот видео Максима Космачева
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Водитель маршрутного такси едва не сбил пешеходов на улице Рыленкова, которые практически вышли на «зебру». Пешеходов спасла исключительно их реакция: они быстро отпрыгнули назад, на тротуар. А водитель «улетел» в неизвестном направлении.

Ролик с грубым нарушением ПДД выложил в соцсети один из автомобилистов.

Попасть под машину могли три человека.

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