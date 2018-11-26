В Гагарине спасли запертого в квартире котенка
Животное прожило два дня без еды и воды
ФОТО: smolspas.ru
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Маленького котенка, прожившего два дня в квартире, спасли работники поисково-спасательного отряда города Гагарин СОГБУ «Пожарно-спасательный центр». Тревогу забил хозяин животного, который вернулся из командировки и не смог открыть входную дверь.
Прибывшие на место спасатели помогли справиться с заклинившим дверным замком.
В пресс-службе Пожарно-спасательного центра сообщили, что животное не пострадало и чувствует себя хорошо.