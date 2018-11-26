2018-11-26T12:32:05+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погибла в ДТП в Смоленской области

Страшная авария легковушки и грузовика произошла в воскресенье, 25 ноября, в 12.30 в Гагаринском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель иномарки погибла в ДТП в Смоленской области. ФОТО: Подслушано ГагаринВодитель иномарки погибла в ДТП в Смоленской области. ФОТО: Подслушано Гагарин
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43-летняя водитель Skoda Yeti погибла в ДТП после столкновения с МАЗом в воскресенье, 25 ноября, в 12.30 в Гагаринском районе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Трагедия произошла в районе 158 км трассы М-1. В полиции отмечают, что перед столкновением с грузовиком, женщина не справилась с управлением. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла. Водитель получила множественные травмы и скончалась на месте происшествия.

Вечером в день ДТП сын погибшей попросил через соцсети откликнуться очевидцев этой страшной аварии.

- Не проходите мимо, пожалуйста, в тот момент погибла моя мать. Кто-что знает или видел, прошу, напишите, - обратился мужчина.

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