2018-11-26T14:08:26+03:00
Происшествия

Норковой шубы лишилась смолянка в ночном клубе

Сумма ущерба составила 98 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Посетительница одного из ночных клубов осталась без дорогой норковой шубы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Вещь, стоимостью в 98 тысяч рублей, пропала прямо из гардероба заведения.

Вычислить воришку удалось по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что во время столпотворения, чужую вещь надела еще одна посетительница заведения: девушка 2000 года рождения накинула дорогой наряд, а свое пальто оставила на вешалке.

Шуба изъята и передана владелице. А в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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