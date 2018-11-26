Норковой шубы лишилась смолянка в ночном клубе

26 Нояб. 14:08 2018-11-26T14:08:26+03:00

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Посетительница одного из ночных клубов осталась без дорогой норковой шубы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Вещь, стоимостью в 98 тысяч рублей, пропала прямо из гардероба заведения.

Вычислить воришку удалось по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что во время столпотворения, чужую вещь надела еще одна посетительница заведения: девушка 2000 года рождения накинула дорогой наряд, а свое пальто оставила на вешалке.

Шуба изъята и передана владелице. А в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.