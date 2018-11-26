Дог-боксы появятся в Смоленске
Урны для собачьих экскрементов установят в ближайшее время на Набережной Днепра, а также в городских парках и скверах
ФОТО: pixabay.com
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В скором времени в областном центре появятся специальные урны для собачьих экскрементов, сообщают в администрации. Дог-боксы планируют установить на Набежной Днепра, а также в крупных парках и скверах. Также недавно несколько таких урн появилось в микрорайоне Соловьиная роща.
Стоит отметить, что опыт по установки дог-боксов успешно прижился в других регионах, где установить площадку для выгула животных не представляется возможным.