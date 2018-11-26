Сдача квартиры закончилась для смолянина потерей 140 тысяч рублей

26 Нояб. 16:07 2018-11-26T16:07:34+03:00

Мошенник воспользовался доверчивостью собственника квадратных метров и через интернет завладел его деньгами

Изменить размер текста: A A

Житель областного центра потерял 140 тысяч рублей после того, как разместил в интернете объявление о сдаче квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Потенциальный квартиросъемщик довольно быстро связался с 36-летним собственником. Обещая внести аванс, неизвестный мужчина перевел деньги хозяина жилья на другие счета.

По данному факту полицейскими проводится проверка, отмечают правоохранители. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В связи с участившимися случаями мошенничеств на территории Смоленской области полицейские просят жителям региона быть бдительными.