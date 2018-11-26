Сдача квартиры закончилась для смолянина потерей 140 тысяч рублей
Мошенник воспользовался доверчивостью собственника квадратных метров и через интернет завладел его деньгами
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Житель областного центра потерял 140 тысяч рублей после того, как разместил в интернете объявление о сдаче квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Потенциальный квартиросъемщик довольно быстро связался с 36-летним собственником. Обещая внести аванс, неизвестный мужчина перевел деньги хозяина жилья на другие счета.
По данному факту полицейскими проводится проверка, отмечают правоохранители. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
В связи с участившимися случаями мошенничеств на территории Смоленской области полицейские просят жителям региона быть бдительными.