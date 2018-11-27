Смолянин обокрал знакомую после совместной ночи

27 Нояб. 06:40 2018-11-27T06:40:26+03:00

Ранее судимый мужчина забрал деньги из сумочки своей пассии и ушел

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Смолянин обокрал свою знакомую после совместной ночи: он тихо похитил из ее сумки более восьми тысяч рублей и поспешил уйти, пока женщина спала, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Смолянка, обнаружившая утром кражу денег, пыталась дозвониться до подозреваемого, но его телефон был выключен. На след преступника вышли полицейские.

56-летний мужчина во всем признался и сообщил, что уже потратил деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.