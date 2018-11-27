В Смоленске автоледи сбила ребенка

27 Нояб. 08:50 2018-11-27T08:50:00+03:00

ДТП, после которого 9-летняя девочка была доставлена в больницу, произошло в пятницу, 23 ноября, на улице Красноборской

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Водитель «Форд Фиеста» сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу, сообщили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

ДТП произошло в пятницу, 23 ноября, на улице Красноборской. В районе 17.00 водитель иномарки ехала со стороны поселка Торфопредприятие в сторону автодороги Брянск- Смоленск. Внезапно на дороге оказался ребенок.

- Девочка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. На дорогу она вышла из-за припаркованных на встречной полосе машин, - рассказали полицейские.

После ДТП ребенок был доставлен в областную больницу, где после осмотра врачи приняли решение ее госпитализировать.