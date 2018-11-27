В Смоленске дворняга несколько дней охраняла раненую подругу

27 Нояб. 09:25 2018-11-27T09:25:51+03:00

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Настоящую собачью верность продемонстрировали две бездомные собаки, вынужденные несколько дней жить на морозе без еды, потому что у одной из них были проблемы с задними лапами, сообщают активисты приюта «Верность».

О двух неразлучных дворняжках сообщила неравнодушная смолянка. Она несколько дней наблюдала, как две собаки не отходят друг от друга, а белый пес не дает подойти к своей черной подруге и ни на минуту не отходит даже за едой.

Приехавшие активисты забрали собак в приют, где они также находятся в одном помещении.

Предположительно, у одной из собак тазовый перелом или перелом одной из лап. К счастью, с позвоночником, говорят добровольцы, все в порядке.