В Смоленской области столкнулись фура и иномарка

27 Нояб. 10:16 2018-11-27T10:16:20+03:00

ДТП произошло рано утром, 27 ноября, на трассе М1 в Ярцево

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Фура и «Шкода» столкнулись на светофоре на трасе М1 в Ярцево Смоленской области, сообщает drive2_smolensk.

- Ярцево. М1. На светофоре фура догнала «Шкоду». Из универсала сделала хетч. Оформляют, - написал один из подписчиков паблика.

О пострадавших ничего не сообщается.

Стоит отметить, что утро 27 ноября было аварийным и в областном центре. Автомобилисты отмечали мелкие аварии на Гагарина, д. 15, 25 Сентября возле поворота на Соколовского, Шевченко у «Клиник парк» и др. Еще двое водителей пострадали из-за открытого люка на повороте с Кирова на бизнес-центр. Участники движения отмечают, что на дорогах областного центра очень скользко и просят держать дистанцию.

Кроме того, водителям, направляющимся в сторону Киселевки стоит задуматься о вариантах объезда «кольца» на проспекте Строителей: от него до Поповки огромная пробка. Автомобилситы отмечают, что виной тому новый светофор и знаки.