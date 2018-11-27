2018-11-27T10:52:37+03:00
Происшествия

В Смоленске иномарка сбила девушку на «зебре»

ДТП произошло вечером в понедельник, 26 ноября, на улице Бабушкина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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23-летняя девушка получила травмы после ДТП, которое произошло в понедельник, 26 ноября, на улице Бабушкина в районе дома №3, сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла около 18.40.

- Водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной «Ниссан Альмера», сбил пешехода, которая шла по «зебре», при повороте налево на регулируемом перекрестке. Девушка обратилась за помощью к медикам, - рассказали полицейские.

Ранее в Смоленске автоледи сбила ребенка. ДТП, после которого 9-летняя девочка была доставлена в больницу, произошло в пятницу, 23 ноября, на улице Красноборской.

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