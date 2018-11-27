Смолянке после инсульта помогли выйти из запертой квартиры
Женщине стало плохо, когда ее муж ненадолго вышел в магазин
ФОТО: smolspas.ru
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Смолянке после инсульта помогли выйти из запертой квартиры и оказали необходимую помощь работники поисково-спасательного отряда города Гагарин СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», сообщили в пресс-службе учреждения.
Жительнице Гагарина стало плохо внезапно, и она не смогла открыть дверь своему супругу, который ненадолго отлучился в магазин. Встревоженный мужчина 40 минут пытался достучаться до супруги, а потом позвонил спасателям.
Когда дверь была вскрыта, женщина находилась без сознания. Смолянку вынесли из квартиры и передали медикам.