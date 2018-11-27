В Смоленске в поселок Миловидово пустят еще один автобус
Транспорт, курсирующий по 31-му маршруту, будет перевозить пассажиров в час-пик с интервалом в 30 минут
ФОТО: pixabay.com
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Еще один автобус №31 планируют пустить в поселок Миловидово со следующей недели, сообщил директор МУП «Автоколонна 1308» Виталий Ермаков.
Транспорт будет выходить на линию утром и вечером в час-пик и ездить с интервалом в 30 минут.
Ранее «КП-Смоленск» писал, что Смоленск получил новые автобусы. Транспорт пополнил парк МУП «Автоколонна-1308» и будет переводить пассажиров по 34-маршруту.