Ограничение движения трамвая №1 продлили в Смоленске

27 Нояб. 14:08 2018-11-27T14:08:50+03:00

Коммунальщики не называют дату, когда маршрут снова выйдет в рейс

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В Смоленске продлили ограничение движения трамвая №1 в Смоленске, сообщили власти. Ранее говорилось, что муниципальный транспорт не будет перевозить пассажиров до 25 ноября. Однако, в понедельник, 26 ноября, транспорт так и не вышел в рейс.

По словам главного инженера производственного подразделения «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» Владимира Фиошенкова, подрядная организация, выполняющая аварийно-восстановительные работы на магистральной тепловой сети по ул. Смольянинова, не уложилась в сроки. И когда ремонт завершится, не сообщается.

Ранее «КП-Смоленск» писал, что в поселок Миловидово будет ездить еще один автобус. В час-пик интервал движения составит 30 минут.