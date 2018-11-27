2018-11-27T14:21:31+03:00
Общество

Перинатальный центр в Смоленске принял первых рожениц

В медучреждении прошли первые роды, еще пять будущих мам со сложным течением беременности находятся в стационаре
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Перинатальный центр в Смоленске принял первых рожениц: в медучреждении уже прошли первые роды, еще пять будущих мам со сложным течением беременности сейчас находятся в стационаре, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех (заказчик проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию центра, – прим. Ред.)

Перинатальный центр рассчитан на 130 мест, 50 отведены под стационарное отделение, 50 – палаты для рожениц. В клинике оборудованы 12 индивидуальных родильных залов, где созданы условия для партнерских родов.

Напомним, центр построен в рамках программы Минздрава России. Стоимость строительства и оборудования учреждения составила 2,3 млрд рублей.

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