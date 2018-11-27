2018-11-27T15:00:09+03:00
Общество

В Смоленском гарнизоне появилась новая пожарная машина

Автоцистерна предназначена не только для доставки воды и личного состава, она также идеально подходит для ликвидации ДТП, пожаров и др.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленском гарнизоне появилась новая пожарная машина. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской областиВ Смоленском гарнизоне появилась новая пожарная машина. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области
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На вооружение второй специализированной прожарно-спасательной части города Смоленска поступила новая пожарная автоцистерна АЦ-3,2-40/4 на шасси полноприводного автомобиля «КамАЗ-5387», сообщают сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области.

Современный автомобиль подготовлен для ликвидации различных видов ЧС: ДТП, пожары различной сложности и др.

- В машине все продумано до мелочей, - отмечает начальник части Сергей Мурамщиков. - Раньше, для того чтобы надеть дыхательный аппарат на месте пожара, нужно было выйти из машины, открыть отсек, надеть аппарат, и только потом приступать к работе. В новой автоцистерне в кабине боевого расчета все сидения оборудованы встроенными креплениями для дыхательных аппаратов, пожарный сидит, как космонавт в лямках. Остается просто отщелкнуть карабин с аппаратом, выйти и незамедлительно приступить к работе.

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