27 Нояб. 16:07 2018-11-27T16:36:25+03:00

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Смолян просят не переводить деньги незнакомцам: в регионе участились случаи мошенничества с использованием мобильных телефонов, предупреждает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

- Мошенники, представляясь сотрудниками контролирующих и правоохранительных органов, а также органов государственной власти, звонят руководителям различных образовательных организаций, в том числе детских, и, входя в доверие, просят выполнить различные «неформальные просьбы», а также обязательно пополнить счет абонента мобильной связи, обязуясь вернуть эти деньги позднее, - рассказал представитель ведомства.

Собеседник «КП» отмечает, что в разговорах часто фигурируют довольно большие суммы для разового пополнения баланса: от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Прокуратура Смоленской области просит жителей региона быть бдительными в подобных ситуациях.