2018-11-28T06:28:49+03:00
Общество

В Смоленске водители садятся за руль пьяными и без прав

ГИБДД подвела итоги «Недели сплошного контроля»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске водители садятся за руль пьяными и без прав. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской областиВ Смоленске водители садятся за руль пьяными и без прав. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области
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В Смоленске водители садятся за руль пьяными и без прав, к такому выводу пришли полицейские после подведения итогов акции «Неделя сплошного контроля», сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Напомним, с 19 по 26 ноября в регионе проходила акция, направленная на снижение количества нарушений ПДД со стороны водителей. Стражи порядка ежедневно дежурили в разных точках города и области и останавливали практически всех автомобилистов на своем пути. А на днях подвели итоги рейдов.

Таким образом, чаще всего смоленские водители были «пойманы» за перевозку детей без удерживающих устройств (30 нарушений), управление машиной в нетрезвом состоянии (15 нарушений), езду без прав (10 нарушений) и отказ от медосвидетельствования (2 нарушения). Всего за неделю стражи порядка составили более 320 административных протоколов, отметили в полиции.

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