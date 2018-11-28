2018-11-28T07:22:30+03:00
Происшествия

В Смоленском районе бывший продавец ограбил магазин

Найти воришку удалось благодаря камерам видеонаблюдения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленском районе бывший продавец ограбил магазин. ФОТО: pixabay.comВ Смоленском районе бывший продавец ограбил магазин. ФОТО: pixabay.com
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Бывший продавец ограбил магазин, в котором ранее работал, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Выйти на след воришки сыщикам удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители отмечают, что бывшего работника магазина 1996 года рождения интересовали исключительно деньги. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

После задержания молодой человек во всем признался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Жителю региона грозит до двух лет тюрьмы.

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