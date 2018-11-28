В Смоленске водитель проехал на красный и едва не сбил пешеходов
Инцидент произошел днем 27 ноября на площади Победы
ФОТО: скриншот видео с ютьюб канала Lonely wolf
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Водитель иномарки со смоленскими номерами проехал на красный свет светофора и едва не сбил людей, переходивших перекресток днем 27 ноября. Видео с участием водителя попало в соцсеть. На кадрах, опубликованных на ютьюб канал Lonely wolf, видно, как автомобилист начинает двигаться в то время как для пешеходов загорается «зеленый» свет. К счастью, люди успевают отпрыгнуть в сторону, а водитель, проехав половину перекрестка, останавливается на «аварийке».
Ранее на Киселевке водитель маршрутки едва не сбил трех пешеходов, переходящих дорогу по «зебре». Людей спасла быстрая реакция.