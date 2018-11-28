В Смоленске «тушили» школу №40

28 Нояб. 10:01 2018-11-28T10:01:54+03:00

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Школу №40 «тушили» 27 ноября в областном центре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По легенде, возгорание произошло на втором этаже в библиотеке из-за замыкания электропроводки. Учителям не удалось потушить пламя, огонь быстро распространился по другим кабинетам, поэтому учащиеся были оперативно выведены на улицу. Требования учителей не выполнили четыре школьника: испугавшись, дети спрятались под партами.

Прибывшие пожарные расчеты приступили к поиску детей и тушению пламени. Пока школьников с верхних этажей спасали при помощи «куба жизни», автолестниц и трехколенных лестниц, очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

- В ходе учений были задействованы техника и личный состав гарнизона пожарной охраны города. Все пожарные расчеты с поставленными задачами справились успешно. А, самое главное, отработаны вопросы взаимодействия администрации учебного заведения с экстренными службами. Общая оценка действий участников учения - «хорошо», - прокомментировал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Смоленской области Юрий Архипов.