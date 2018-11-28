В Смоленска из-за ДТП образовался затор
Авария с участием Lada Kalina и Hyundai Creta произошла на Кловке утром 28 ноября
Автомобилисты сообщают о нескольких ДТП, мешающих проезду машин.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Lada Kalina и Hyundai Creta на Кловке не поделили дорогу утром 28 ноября, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk.
Из-за ДТП от улицы Марины Расковой в сторону центра образовалась пробка.
Также, по словам автомобилистов, еще одно скопление машин замечено в районе площади Победы.
- На Гагарина, возле «Цейлона» в сторону площади в среднем ряду озябла «ГАЗель», проезду мешает прилично, - пишут в паблике смоляне.
Напомним, ранее на площади Победы едва не произошло ДТП с участием большого количества пешеходов. Водитель иномарки перепутал сигнал светофора и выехал на оживленный перекресток.