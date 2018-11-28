В Смоленска из-за ДТП образовался затор

28 Нояб. 10:18 2018-11-28T10:18:58+03:00

Авария с участием Lada Kalina и Hyundai Creta произошла на Кловке утром 28 ноября

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Lada Kalina и Hyundai Creta на Кловке не поделили дорогу утром 28 ноября, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk.

Из-за ДТП от улицы Марины Расковой в сторону центра образовалась пробка.

Также, по словам автомобилистов, еще одно скопление машин замечено в районе площади Победы.

- На Гагарина, возле «Цейлона» в сторону площади в среднем ряду озябла «ГАЗель», проезду мешает прилично, - пишут в паблике смоляне.

Напомним, ранее на площади Победы едва не произошло ДТП с участием большого количества пешеходов. Водитель иномарки перепутал сигнал светофора и выехал на оживленный перекресток.