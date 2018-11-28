2018-11-28T11:34:03+03:00
Происшествия

В Смоленске будут судить студента техникума за наркотики

20-летний молодой человек с января по март 2018 года склонил трех подростков к употреблению сильнодействующих веществ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске будут судить студента техникума за наркотики. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске будут судить студента техникума за наркотики. ФОТО: pixabay.com
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20-летнего студента техникума будут судить за то, что он склонил трех несовершеннолетних к употреблению наркотиков, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

Все это произошло с января по март 2018 года в родном для обвиняемого поселке АРЗ Смоленского района. Следствие установило, что от действий парня пострадали подростки 16-17 лет.

В СКР отмечают, что уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку за «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего» грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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