Грабителей магазинов задержали в Смоленске

28 Нояб. 12:40 2018-11-28T12:40:13+03:00

Один мужчина пытался пронести мимо кассы алкоголь, другой набрал целый пакет продуктов

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Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые пытались вынести товар из магазина, не заплатив за него, сообщает пресс-служба ведомства.

Оба инцидента произошли в один день, но в разных торговых точках. В первом случае мужчина планировал миновать кассу, прихватив с собой бутылку алкоголя, в другом – еще один покупатель намеревался вынести целый пакет продуктов.

Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции.