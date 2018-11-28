Грабителей магазинов задержали в Смоленске
Один мужчина пытался пронести мимо кассы алкоголь, другой набрал целый пакет продуктов
Грабителей магазинов задержали в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые пытались вынести товар из магазина, не заплатив за него, сообщает пресс-служба ведомства.
Оба инцидента произошли в один день, но в разных торговых точках. В первом случае мужчина планировал миновать кассу, прихватив с собой бутылку алкоголя, в другом – еще один покупатель намеревался вынести целый пакет продуктов.
Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции.