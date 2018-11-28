Смолянка лишилась золотых украшений на 140 тысяч рублей
Украшения исчезли после ухода знакомого женщины
ФОТО: pixabay.com
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Смолянка лишилась золотых украшений на 140 тысяч рублей. Пропажу женщина заметила после ухода своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Полицейские первым делом проверили места сбыта золота, а потом вышли на подозреваемого. Выяснилось, что не чистый на руку гость смолянки 1987 года рождения был ранее судим за имущественное преступление. Часть похищенного имущества он сдал в ломбард, а деньги потратил. Остальные украшения изъяты.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.