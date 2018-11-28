2018-11-28T15:46:40+03:00
Общество

Смолян предупреждают о поддельных ресурсах для оплаты налогов

При переводе денег налогоплательщик рискует заплатить комиссию за проведение операции в 70%
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ФНС России по Смоленской области.ФОТО: ФНС России по Смоленской области.
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ФНС России предупреждает жителей региона о появлении поддельных сайтов для оплаты налогов с комиссией в 70%. Так, например, один из сайтов предлагает ввести ИНН для проверки задолженности, после обнаружения которой переводит на страницу оплаты. Причем суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, и комиссия превышает 70%, - сообщает пресс-служба регионального ФНС России.

Работники службы напоминают, что узнать о своих долгах, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Также оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сайта Госуслуги и онлайн-кабинетов банков-партнеров ФНС России.

Смолянам не рекомендуют вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.

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