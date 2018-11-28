28 Нояб. 16:54 2018-11-28T16:55:15+03:00

Рыбу провозили через наш регион под видом черного металла

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40 тонн рыбной продукции не пустили смоленские таможенники на территорию региона, сообщает пресс-служба ведомства. Машину перевозящую якобы черный металл задержали на трассе М1 в Ярцевском районе. Фура следовала из Белоруссии в Россию.

На части товара отсутствовала маркировка, говорят сотрудники таможни, на некоторых упаковках в качестве страны происхождения была указана Шотландия и Великобритании. А такой груз входит в санкционный список и запрещен к ввозу в РФ.

В отношении перевозчика возбуждено дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей

На Смоленщину не пустили 40 тонн лосося. ФОТО: пресс-служба смоленской таможни.

- С учетом того, что продукция лососевых рыб входит в перечень стратегически важных ресурсов, за перемещение которых в ряде случаев может наступить и уголовная ответственность, сотрудниками таможни в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, - отметил главный государственный таможенный инспектор Владимир Сафонов.