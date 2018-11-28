На Смоленщину не пустили 40 тонн лосося
40 тонн рыбной продукции не пустили смоленские таможенники на территорию региона, сообщает пресс-служба ведомства. Машину перевозящую якобы черный металл задержали на трассе М1 в Ярцевском районе. Фура следовала из Белоруссии в Россию.
На части товара отсутствовала маркировка, говорят сотрудники таможни, на некоторых упаковках в качестве страны происхождения была указана Шотландия и Великобритании. А такой груз входит в санкционный список и запрещен к ввозу в РФ.
В отношении перевозчика возбуждено дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей
На Смоленщину не пустили 40 тонн лосося. ФОТО: пресс-служба смоленской таможни.
- С учетом того, что продукция лососевых рыб входит в перечень стратегически важных ресурсов, за перемещение которых в ряде случаев может наступить и уголовная ответственность, сотрудниками таможни в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, - отметил главный государственный таможенный инспектор Владимир Сафонов.