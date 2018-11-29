В Смоленске у переходов появятся макеты, изображающие детей

29 Нояб. 06:28 2018-11-29T06:28:52+03:00

Первые пять муляжей появятся в областном центре уже в этом году

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Макеты, изображающие детей, появятся в областном центре у нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой на заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области Константина Фотченкова.

Инициатива по установке макетов рассмотрена на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, где получила одобрение со стороны властей.

Первые пять муляжей планируют установить в областном центре около школ, расположенных недалеко от проезжей части с интенсивным движением, уже в этом году. В полиции предполагают, что водители, увидев у «зебры» силуэт ребенка, будут снижать скорость.