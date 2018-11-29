2018-11-29T06:28:52+03:00
Общество

В Смоленске у переходов появятся макеты, изображающие детей

Первые пять муляжей появятся в областном центре уже в этом году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Макеты, изображающие детей, появятся в областном центре у нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой на заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области Константина Фотченкова.

Инициатива по установке макетов рассмотрена на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, где получила одобрение со стороны властей.

Первые пять муляжей планируют установить в областном центре около школ, расположенных недалеко от проезжей части с интенсивным движением, уже в этом году. В полиции предполагают, что водители, увидев у «зебры» силуэт ребенка, будут снижать скорость.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе