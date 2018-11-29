2018-11-29T06:39:56+03:00
Происшествия

Смолянин сжег дом знакомой, пустившей его пожить

Ранее судимый мужчина растопил печь и ушел в гости к знакомым
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Ранее судимый смолянин 1989 года рождения подозревается в уничтожении жилого дома по неосторожности, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Накануне пожара мужчина, которого приютила у себя в доме смолянка, решил растопить печь, чтобы прогреть комнаты, и ушел в гости к знакомым, где после бурного застолья остался ночевать. Вернувшись утром домой, мужчина обнаружил, что дом сгорел полностью.

Экспертиза установила, что возгорание произошло из-за неисправной печи. Сумма ущерба составила более 910 тысяч рублей

За «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» смолянину грозит до одного года тюрьмы.

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