Смолянин сжег дом знакомой, пустившей его пожить

29 Нояб. 06:39 2018-11-29T06:39:56+03:00

Ранее судимый мужчина растопил печь и ушел в гости к знакомым

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Ранее судимый смолянин 1989 года рождения подозревается в уничтожении жилого дома по неосторожности, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Накануне пожара мужчина, которого приютила у себя в доме смолянка, решил растопить печь, чтобы прогреть комнаты, и ушел в гости к знакомым, где после бурного застолья остался ночевать. Вернувшись утром домой, мужчина обнаружил, что дом сгорел полностью.

Экспертиза установила, что возгорание произошло из-за неисправной печи. Сумма ущерба составила более 910 тысяч рублей

За «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» смолянину грозит до одного года тюрьмы.