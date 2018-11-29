29 Нояб. 09:15 2018-11-29T09:18:41+03:00

В Смоленске автомобилист наказал автохама. ФОТО: УМВД России по Смоленской области

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, а свидетель нарушения передал информацию в ГИБДД

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В Смоленске автомобилист наказал автохама: водитель стал свидетелем нарушения ПДД, когда впередистоящий автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, и передал информацию в ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Автор письма указал точные место, дату и время нарушения и сопроводил текст записью с видеорегистратора.

После проверки полицейские выписали нарушителю протокол. За «Несоблюдение требований, предписанных дородными знаками или разметкой проезжей части дороги» водителю грозит штраф в размере 500 рублей.