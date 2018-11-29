2018-11-29T10:03:25+03:00
Происшествия

Два человека погибли на Смоленщине, провалившись под лед

Всего в 2018 году утонули 46 смолян
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека погибли на Смоленщине, провалившись под лед. ФОТО: pixabay.comДва человека погибли на Смоленщине, провалившись под лед. ФОТО: pixabay.com
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Два человека стали жертвами тонкого льда в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГИМС регионального МЧС России со ссылкой на старшего государственного инспектора ведомства Максима Шорохова.

Всего в этом году утонули 46 человек, в то время как в 2017-м – 42.

Спасатели предупреждают об опасности, которая подстерегает любителей зимней рыбалки на недостаточно прочном льду. Сотрудники МЧС обращают внимание жителей региона, что необходимая толщина льда установится на воде через несколько недель.

Ранее региональный МЧС отмечал, что с 22 ноября в регионе стартовал «Месячник безопасности на водных объектах». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение несчастных случаев на водоемах.

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