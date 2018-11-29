2018-11-29T10:38:34+03:00
Общество

В Смоленской области ищут виновных в мусорном коллапсе

Глава региона Алексей Островский провел срочное внеплановое совещание с руководством Дорогобужского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут виновных в мусорном коллапсе поселка Верхнеднепровский. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области ищут виновных в мусорном коллапсе поселка Верхнеднепровский. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленской области ищут виновных в мусорном коллапсе поселка Верхнеднепровский: местные жители неоднократно жаловались на горы отходов и неудовлетворительную работу организации, ответственную за их уборку. Мусор не вывозится неделями, растет число стихийных свалок. Как следствие, все это влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселке, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

По словам главы муниципального образования Олега Гарбар, с ноября в Дорогобужском районе услуги по обращению с ТКО оказывает АО «Спецавтохозяйство», но исполнять функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами предприятие начнет только с 1 января 2019 года.

Глава региона, посетивших район, остался недоволен подходом чиновников к проблеме.

Губернатор дал поручение отозвать из отпуска своего заместителя Юрия Пучкова и собрать комиссию, которой предстоит найти виновного в проблеме.

«По результатам проверки сделаю выводы, и приму соответствующие решения», - подвел итоги губернатор Алексей Островский.

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