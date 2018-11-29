2018-11-29T12:22:34+03:00
Происшествия

В Смоленском районе сгорел дом и гараж

Пожар случился вечером в среду, 28 ноября, в деревне Исаково
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области сгорел дом и гараж. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области сгорел дом и гараж. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Двухэтажный дом и гараж сгорели в среду, 28 ноября, в деревне Исаково Смоленского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

– Возгорание произошло в гараже, по предварительной версии по электротехнической причине, и пламя, по единой крыше, быстро перешло на жилой дом, – рассказали спасатели. – На тушение пламени ушел не один час. Спасти постройки не удалось: обе выгорели изнутри по всей площади.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Специалисты выясняют точную причину возгорания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе