В Смоленском районе сгорел дом и гараж

29 Нояб. 10:55 2018-11-29T12:22:34+03:00

В Смоленской области сгорел дом и гараж. ФОТО: pixabay.com

Пожар случился вечером в среду, 28 ноября, в деревне Исаково

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Двухэтажный дом и гараж сгорели в среду, 28 ноября, в деревне Исаково Смоленского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

– Возгорание произошло в гараже, по предварительной версии по электротехнической причине, и пламя, по единой крыше, быстро перешло на жилой дом, – рассказали спасатели. – На тушение пламени ушел не один час. Спасти постройки не удалось: обе выгорели изнутри по всей площади.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Специалисты выясняют точную причину возгорания.