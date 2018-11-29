2018-11-29T12:46:03+03:00
Происшествия

Следком рассказал подробности задержания сотрудника смоленской таможни

По версии следствия, задержанный попался на 80 тысячах рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
Изменить размер текста:

Региональный следственный комитет рассказал подробности задержания сотрудника смоленской таможни.

- В феврале 2018 года должностными лицами Смоленской таможни была задержана машина с запрещенным для ввоза в Россию грузом. Житель Московской области, действовавший по предварительному сговору с сотрудником таможни, получив от него сведения о конкретной дате планируемой утилизации груза, предложил представителю перевозчика оказать помощь в решении вопроса об ускорении процедуры, для сокращения сроков простоя машины и оплаты штрафстоянки, за вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Деньги были переведены на банковскую карту подозреваемого, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.

Таким образом, задержанного старшего уполномоченного по особо важным делам отдела административного расследования Смоленской таможни подозревают в получении денег за якобы оказанное содействие в решении вопроса об ускорении процедуры утилизации задержанного груза.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Работника таможни задержали в среду, 28 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе