Следком рассказал подробности задержания сотрудника смоленской таможни

29 Нояб. 12:46 2018-11-29T12:46:03+03:00

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Региональный следственный комитет рассказал подробности задержания сотрудника смоленской таможни.

- В феврале 2018 года должностными лицами Смоленской таможни была задержана машина с запрещенным для ввоза в Россию грузом. Житель Московской области, действовавший по предварительному сговору с сотрудником таможни, получив от него сведения о конкретной дате планируемой утилизации груза, предложил представителю перевозчика оказать помощь в решении вопроса об ускорении процедуры, для сокращения сроков простоя машины и оплаты штрафстоянки, за вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Деньги были переведены на банковскую карту подозреваемого, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.

Таким образом, задержанного старшего уполномоченного по особо важным делам отдела административного расследования Смоленской таможни подозревают в получении денег за якобы оказанное содействие в решении вопроса об ускорении процедуры утилизации задержанного груза.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Работника таможни задержали в среду, 28 ноября.