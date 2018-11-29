Работы Никаса Сафронова покажут смолянам

29 Нояб. 13:23 2018-11-29T13:23:11+03:00

Ретроспективная выставка «Бесконечная история» откроется в КВЦ имени Тенишевых с 6 декабря

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Смолян приглашают посетить ретроспективную выставку «Бесконечная история» Никаса Сафронова, которая откроется в КВЦ имени Тенишевых 6 декабря.

Заслуженного художника России, академика РАХ, профессора Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным ВЦИОМ «Левана-центр», он входит в десятку лучших современных художников мира.

Большая часть работ художника находятся в частных собраниях и музеях многих стран мира.

На выставке в КВЦ смоляне увидят пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision. Также впервые с 1978 года будут представлены эротические работы (18+).

Выставка продлиться до 13 января 2019 года!

18+