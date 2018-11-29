В Смоленской области пенсионерку спасли из заточения
Женщина не могла выйти из собственной квартиры из-за сломанного замка
ФОТО: smolspas.ru
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Жительнице города Гагарин помогли выйти из собственной квартиры сотрудники Пожарно-спасательного центра. Женщина оказалась в заточении из-за сломанного дверного звонка, сообщили в пресс-службе ПСО.
Инцидент произошел 28 ноября в одиннадцатом часу утра. Приехавшие на вызов спасатели, инструментами вскрыли дверь и помогли старушке выйти.
Ранее спасатели помогли выйти из запертой квартиры смолянке, у которой случился инсульт.
Женщине стало плохо, когда муж отлучился в магазин.